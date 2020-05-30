بعد ردم نفق العروبة.. تعرف على الطرق البديلة للمناطق المُغلقة

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء ردم نفق العروبة في مصر الجديدة، بعد غلقه لمدة أسبوع، مع تحويل مسار المرور في منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وقررت محافظة القاهرة ردم النفق وبناء كوبري جديد كجزء من المشروع القومي لإنشاء كباري ومحاور جديدة في مصر الجديدة وشرق القاهرة.

وتقدم "الوطن" الطرق البديلة للمناطق التي تأثرت كالتالي:

القادم من طريق المطار، يتجه للكوربة ثم روكسي بعدها يتجه شمالا من مسجد جمال عبد الناصر وصولا لصلاح سالم.

المتجه من كوبري أكتوبر لمصر الجديدة أو شيراتون، يتجه لشارع الطيران وصولًا للسبع عمارات ثم الميرغني، وصولًا لصلاح سالم.

الراغب في الاتجاه لكوبري أكتوبر، يسلك طريق العباسية ويصل للكوبري من غمرة أو رمسيس.

القادم من طريق المطار، يسلك طريق الكوربه ثم نفق الميرغني، ثم السبع عمارات، وصولا لشارع الطيران، ثم نفق شارع الطيران ثم صلاح سالم.

يذكر أن المحافظة قررت ردم النفق، نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم.