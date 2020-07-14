المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي: العمليات قرب سرت "متوقفة"

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن الغزو التركي لليبيا جاء بمساعدة الميليشيات الإرهابية، لافتًا إلى أن العمليات متوقفة بالقرب من سرت بعد أن أنذر الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة التركية وقادة الإرهاب والإرهابيين بعدم تجاوز خط "سرت - الجفرة"، وفي حال جرى ذلك ستتدخل القوات المصرية بالاتفاق والتنسيق مع الجهات الشرعية في ليبيا وأولها مجلس النواب الليبي.

وكشف "المريمي"، في تصريح خاص "لبوابة أفريقيا"، أن تركيا تمد الإرهابيين بالذخيرة والأسلحة والطيران المسير، وتجلب مرتزقة إرهابيين من سوريا بعضهم من جبهة النصرة وبعض التنظيمات المتطرفة الأخرى.. مشيرًا إلى أن الغزو التركي جاء بمساعدة حكومة الوفاق، من خلال التفاهمات والاتفاقية التي جرى توقيعها بينهم ولم يعتمدها مجلس النواب، ولم يوافق عليها الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات منددة بذلك، كما أصدرت معظم مكونات الشعب الليبي بيانات وتصريحات ترفض الاتفاقية.

وشدد "المريمي"، على أن كل الأعراف ترفض التدخل التركي في ليببا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي يؤيد الحوار لحل الأزمة، وفي حال عدم وجود حوار بالطبع سيكون هناك مواجهة مع تركيا وقادة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتابع: "نحن عرضنا مبادرة حوار وهناك إعلان القاهرة ومخرجات برلين يمكن البناء عليهم وإقامة حوار ليبي لإنهاء الأزمة، أما إذا استمر التعنت والعدوان التركي وبسط الإرهاب سطوته على ليبيا، فإننا ليس أمامنا إلا المواجهة وعلى مصر أن تساعدنا وتقدم لنا العون والمساندة، لرد الاعتداء التركي والقضاء على الجماعات الإرهابية".