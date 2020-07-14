الشيوخ الفرنسي يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن سياسات تركيا فى ليبيا

أكد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جوليه، اليوم الثلاثاء، أن التدخل التركي في ليبيا أدى إلى تعقيد الوضع. ودعا جوليه ، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن السياسات التركية.

ولفت إلى أن تركيا تستغل ما يسمى بقوى "الإسلام السياسي" لتحقيق مكاسب سياسية، كما يستغل أردوغان غياب الرؤية الدولية بعيدة المدى بشأن سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي السابق فرانكو فراتيني، في تصريحات لذات القناة، "إن الوضع في ليبيا خطير ويهدد كل المنطقة، ونحن نسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة".

وأضاف فراتيني، أن: "دور روما حاليا هو الضغط على روسيا وتركيا للعب دور إيجابي لحل الأزمة الليبية"، موضحا أن الموقف الحالي لروما من الأزمة الليبية ضبابي وهذا يضر بالمصالح الإيطالية.

وتابع: "كان ينبغي على روما أن تطلب صراحة من تركيا التوقف عن التدخل في الشأن الليبي، كما يجب أن توقف حكومة الوفاق الليبية محاولاتها التقدم صوب سرت والجفرة".