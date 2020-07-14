كريم أبو زيد يستعد لطرح ألبوم "فكك من الناس"

استقر المطرب كريم أبو زيد، على موعد طرح ألبومه الجديد "فكك من الناس"، يوم 27 الشهر الجاري، إذ يشمل الألبوم 5 أغان فقط، ومن المقرر أن يتم طرحه بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية كل أسبوعين، مؤكدا أن الألبوم به الكثير من المفاجآت، التى يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ويتعاون كريم من خلال الألبوم مع الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان، وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، ويقوم بتلحين كل أغان الألبوم، ومن أغاني ألبومه، هى "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس".

يذكر أن كريم أبو زيد، شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، من إنتاج شركة سينرجى، الذى يشارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين.

كما يعتبر المسلسل، هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.