"الصحة": 111 مريضا بكورونا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ، إن أعداد الأرقام المسجلة جراء فيروس كورونا في مصر في انخفاض يومي منذ 10 أيام، واصفًا ذلك بـ"المنحنى الممتاز"، والدال على أن المنظومة الصحية في الطريق الصحيح.

وذكر "وديع"، أن البروتوكولات العلمية المطبقة لعلاج الفيروس أسفرت عن نتائج ممتازة، وهناك تجاوب من قبل المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية، كما أن الإعلام يعمل على توعيتهم.

وأضاف "وديع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن ما يحدث هو أمر مبشر للغاية، ولا يوجد أى مجال للتهاون، موضحًا أن هناك 111 مريضًا فقط على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل، وهذا أقل عدد منذ أشهر.

وأشار إلى أن "مصر محروسة بنظامها، وبالخطة الصحية المنتظمة وأولادها وإعلامها، وإن شاء الله كل ما نتمناه يحصل"، مؤكدًا أنه لابد من اتباع أساليب الوقاية لحين التخلص من الوباء.

ولفت إلى أن هناك دولًا عادت مرة أخرى بأعداد إصابات كبيرة بعد الوصول إلى أعداد منخفضة من الإصابات والوفيات.