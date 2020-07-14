"ملوك الجدعنة".. مصري مقيم بإيطاليا يحصل على وسام التميز لدوره في كورونا

قال محمد عثمان، مصري مقيم في إيطاليا ومنحته السلطات هناك وسام التميز بسبب المساعدات التي قدمها لكبار السن على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا، إن إيطاليا بها العديد من النماذج المشرفة للمصريين، مشيرًا إلى أنه كان يساعد العائلات وكبار السن، وكان يوصل لهم الأدوات التي يستعملونها إلى المنزل مجانا.

وأضاف عثمان خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أنه كوفئ من الحكومة الإيطالية بأجندة عليها شعار الشرطة الإيطالية، موضحًا أن وسام التميز يمنح لمن قاموا بأعمال بطولية أو للمنتدبين في الشرطة العسكرية أو الجيش.

وتابع: "لم أكن أتخيل أن أحصل على هذا الوسام، وتربيت على القيم والأصول والأخلاق والدين ولذلك فإنني أساعد الناس، وكنت معرضًا للغرامات من الشرطة في أكثر من مرة لكني شرحت لهم ما أقوم به وكانا متعجبين للغاية لأن ما أقوم به لا يقوم أحد به في العادة".