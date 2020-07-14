ترشيح 42 سفيرا مصريا جديدا في الخارج

أكدت مصادر بوزارة الخارجية، اليوم، ترشيح 42 سفيرا لرئاسة بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج لعام 2020، والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق.

وشمل القرار ترشيح السفراء الآتية أسمائهم:

السفير/ أبو بكر حفنى ليما ،السفير/ هـانى سليم القنصلية العامة في هونج كونج السفير/ عمــــرو الحنـــــاوي فى جنيف .

السفير/ أحمد إيهاب جمال الدين القنصلية العامة في ملبورن، السفير/ ياسر هاشـــــــم وارسو، السفير/ حاتم تاج الديــــــن برن

السفير/ وائــــل جـــــاد بانكوك السفير/ مصطفى القوني واشنطن السفير/ معـــتز زهــــــــران هافانا السفير/ محمد ماهر العـــــــــدوي يانجون السفير/ شريف الليثــــــــي القنصلية العامة في شنغهاي السفير/ كريـــــم شـــــــــــــرف القنصلية العامة في هامبورج السفير/ عبير سليمــــــــان سنغافورة

السفير/ محمود المغربـي كييف السفير/ أيمن مختار الجمــــــــــال بوجمبورا السفير/ ياسر العطــــــــوي بنما السفير/ محمد ياسر الشواف باريس السفير/ عــلاء يوســـف بغداد السفير/ وليد إسماعيل هلسنكي السفير/ هيثم صلاح جواتيمالا السفير/ يسري خليل مانيلا السفير/ أحمد شهاب الدين تيرانا السفير/ محمد حيدر أبوجا السفير/ إيهاب عوض لاهاي

السفير/ حاتم عبد القـــــادر تونس السفير/ إيهاب مصطفى فهمي ليبرفيل الوزير المفوض/ سيف الله قنديل لومي الوزير المفوض/ أحمــــــــد السماوي كاتمندو الوزير المفوض/ نهــــــــى الجبالي دكا

الوزير المفوض/ هيثم غباشى سراييفو الوزير المفوض/ ياســـر سرور كمبالا الوزير المفوض/ أشرف سويلــــــــم فريتاون الوزير المفوض/ محمد منير كابول الوزير المفوض/ أحمد محمود إسماعيل لوساكا

الوزير المفوض/ معتز أنور القنصلية العامة في بورسودان الوزير المفوض/ سامح شحاتــــــه نيقوسيا الوزير المفوض/ عمرو حمــــــزة بريتوريا الوزير المفوض/ أحمد الفاضلـــــــــي بورت لويس الوزير المفوض/ علياء برهان طشقند الوزير المفوض/ أميره محي الدين فهمي واجادوجو الوزير المفوض/ ابراهيم الخولي فيينا الوزير المفوض/ محمد الملا