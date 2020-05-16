العناني: سفراء الدول المصدرة السياحة لمصر اطمئنوا لإجراءات فتح الفنادق

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لعودة العمل بالفنادق مرة أخرى، واستقبال الزائرين، كانت متوافقة تمامًا مع اشتراطات منظمة الصحة العالمية، وهو ما جعل سفراء الدول، يحترموا تلك الاشتراطات، "لما يفكروا يبعتوا سياحة من بلادهم للخارج، تكون مصر على رأس هذه الدول".

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أنه جمعه لقاء مطول أمس صباحًا لمدة ساعتين، مع 20 سفيرًا من الدول التي تُعد مصدرة للسياحة إلى مصر، "أول حاجة استفسروا عن الضوابط التي تم وضعها عشان يبعتوا تقارير لبلادهم، هما الحمد لله اطمئنوا للضوابط اللي احنا عملناها".

وأشار وزير السياحة والأثار، إلى أنه سيتم عمل زيارة لهؤلاء السفراء للمدن الساحلية، "بس مش دلوقتي، قدام شوية كده"، من أجل أن يروا بأنفسهم الضوابط، "اللي معمول على الورق مش كفاية، أنا نفسي اللي حاطط الضوابط لما دخلت أحد الفنادق لاقيتهم عاملين تفاصيل كمان زيادة عن الضوابط".