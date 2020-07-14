"القومي للبحوث": لقاح كورونا المصري في مرحلة التجارب السريرية

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن الأدوية واللقاحات، بدأت في خطوات الاختبارات السريرية، "دة موضوع محتاج شغل كبير أوي"، إذ يتم تحضير الملف، ثم يتم تقديمه للجنة أخلاقيات البحوث الطبية، لأخذ موافقة، ثم يتم تحديد أماكن إجراء الاختبارات السريرية.

وأضاف "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مصر أنجزت العديد من المراحل، مشيرا إلى أن التجارب السريرية، تمر وحدها بـ3 مراحل، وهو ما يحدث في مختلف المراكز البحثية، التي تعمل على إنتاج لقاحات أو أدوية مضادة لفيروس كورونا.

وأشار أنه تم عمل مسح للمكملات الغذائية والفيتامينات، وتم الوصول إلى المواد المؤثرة على الفيروس من داخل تلك المكملات والفيتامينات، وهي أمور سهلة التداول، لافتا إلى أن أكثر من 8 لقاحات متاحين، يتم استخدامهم مع الأطفال لم يتم إيجاد أي تأثير لهم على الفيروس.