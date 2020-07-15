إيناس عزالدين: حالة والدي مستقرة.. وسأعود للقاهرة بعد اطمئناني عليه

كشفت الفنانة إيناس عزالدين، تطورات الحالة الصحية لوالدها، الذي أصيب بجلطات في المخ، استدعت احتجازة داخل أحد مستشفيات جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إيناس، لـ"الوطن"، إن حالة والدها مستقرة إلى الآن، داعية الله أن يتجاوز أزمته الصحية بسلام، مضيفة أنها ستعود أدراجها إلى القاهرة، عقب اطمئنانها عليه بشكل كامل.

وسافرت إيناس إلى السعودية، بعد قرار فتح حركة الطيران بمصر، وذلك بعد إغلاقها لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا.

وكانت الفنانة إيناس عزالدين، هنأت طليقها المطرب أحمد العيسوي بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، ونشرت مجموعة من صورها معه، وعلقت عليها قائلة: "برج السرطان الرومانسي، السلطان الجدع الحيران، يا أستاذ الحنية، يا قنبلة العناد، يا أبو قلب طيب، كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا غالي.