"المدارس الخاصة": لم نجبر ولي أمر على سداد المصروفات.. "إدعاءات باطلة"

علق المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، على قرار وزارة التربية والتعليم بعدم مطالبة المدارس الخاصة، أولياء الأمور، بدفع المصروفات المدرسية، قبل شهر سبتمبر، قائلًا إنه يحتاج إلى نقاش، مبررًا ذلك، بأن المدارس تصرف على أجهزة وتعيد تأسيس نفسها للعام القادم.

وأضاف الحسيني، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر شاشة "الحياة"، أن المدارس تنفق على تدريب المدرسين والموظفين، موضحًا: "لا اعترض على القرار، وأقدم الشكر لوزير التعليم الذي نقل التعليم نقلة كبيرة جدًا".

وحول ما أثير بشأن تهديد أولياء من قبل أصحاب المدارس الخاصة، بفصل أبنائهم إذا لم يتم سداد المصاريف المدرسية، قال: "لم يجبر ولي أمر على هذا الامر وهي إدعاءات باطلة".

ليرد عليه مقدم البرنامج قائلًا: "هذا الأمر ليس إدعاءً، وقد وصلني بريدًا إلكترونيًا من مدرسة دولية طالبني فيها بدفع المصروفات، لكي أضمن مقعدًا لابنتي في السنة المقبلة".

وقالت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن عدد من أولياء الأمور فكروا في تحويل أبنائهم إلى مدارس حكومية، بسبب رفع المصاريف في العام الدراسي القادم، واستغلال المدارس الخاصة.

ورد عليها "الحسيني"، قائلًا، إن كل مدرسة لها نسبة مئوية معينة للزيادة، لترد عليه أميرة محمود قائلةً: "لم تلتزموا بها".

وقال الحسيني، إن الزيادة مرتبطة بما تحدده الوزارة: "الإدارة هتجيب حق ولي الأمر لو لم نلتزم بالزيادات ولا يمكن لأي مدرسة تجاوز النسبة المقررة".