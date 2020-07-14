"أهل مصر": لا بد من وجود توعية كافية للتعامل مع الحرائق

قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر"، إن حوادث الحروق، يصاب فيها أعداد كبيرة، لذلك لا بد من وجود أماكن بها غرف للعناية المركزة وطوارئ، لاستقبال الحالات في وقت واحد، وهو ما تم مراعاته في مستشفى "أهل مصر"، حيث يمكن تحويل الدور الأرضي بالكامل، لطوارئ في حال حدوث كوارث.

وأضافت "السويدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، أن المستشفى يستقبل الحالات التي تتخطى نسبة الحروق بها 30%، و40%، نظرا لأن نسبة شفائهم مرتفعة، مقارنة بالمصاب بنسبة 100%، مطالبة بضرورة وجود إسعاف طائر، لسرعة نقل مثل تلك الحالات للمستشفيات، وهو ما وفره مستشفى "أهل مصر".

وأشارت إلى أنه لابد من وجود توعية كافية، للتعامل مع الحرائق، "لو جلد لقيته مولع نار، لازم تبعده ويتدحرج على الأرض، عشان النار تطفي، ولا تدلق عليه مياه، لأنها ممكن تضر الجروح أكتر ما تفيده، وبعد كدة تنيمه على جنبه الشمال عشان التنفس، وإعطاؤه سوائل، عقبال ما الإسعاف تيجي عشان ميموتش من الجفاف".