مع بدء الصيف.. خطوات التعامل الآمن مع أسطوانات الغاز وتجنب الحرائق

مع بدأ موسم الصيف، والارتفاع الشديد في درجات الحراراة، تكثر حوادث الحرائق خاصة في المناطق التي لا يتم توصيل الغاز الطبيعي لها، ويتم استخدام اسطوانات الغاز، وتستعرض "الوطن" نصائح للمواطنين عند استخدام اسطوانات الغاز وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك:

- التعامل مع الأسطوانة برفق نظرا لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

- عدم إلقائها من السيارة المحملة لأعداد كبيرة منها لمناطق التوزيع.

- عدم دحرجتها على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حتى لا تتعرض للتلف.

- فحص مفاتيح موقد النار باستمرار لضمان إحكام إغلاقه.

- وضعها في الوضع الرأسي باستمرار.

- عدم وضعها في حرارة الشمس لفترات طويلة.

- عند الإحساس بتسريب في الغاز، يجب تجنب إشعال النيران في محيط التسريب.

- عند استبدال اسطوانات الغاز يجب التأكد من عدم وجود نار مكشوفة في المحيط.