تحالف دعم الشرعية: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا سقط في مأرب

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت اليوم الثلاثاء صاروخًا بالستيًا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة مأرب.

وأوضح العقيد المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، موضحًا أن هذه العملية تعد تصعيدًا متعمدًا ضد المدنيين الأبرياء.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.