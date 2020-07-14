رئيس الوزراء يشكر "الأطباء" من أسوان: "جهودكم لمواجهة كورونا ستُكتب في التاريخ"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن «الإنجازات التى يحققها الأطباء فى علاج مرضى فيروس كورونا ستُكتب فى التاريخ»، معبراً: «ما تفعلونه فى ميزان حسناتكم، وربنا يقويكم ويوفقكم، وكل الدعم لكم، وكلكم فوق راسنا، كل واحد بيجتهد فوق راسنا وله كل تقدير واحترام، نمر بفترة صعبة ونتمنى من الله أن يستمر انخفاض الأعداد بالصورة التى نشهدها».

واطمأن «مدبولى»، خلال زيارته اليوم لمستشفى أسوان التخصصى، المخصص للعزل الصحى، على الإجراءات التى يتم اتخاذها بالمستشفى للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، ومدى توافر المستلزمات الطبية، حيث أجرى حواراً مع أفراد الطاقم الطبى بالمستشفى، ليطمئن على سير العمل، مثنياً على الجهود المضنية لأفراد الطاقم لعلاج أهالى المحافظة ممن أصيبوا بهذا المرض، قائلاً: «نشكركم جداً، وأتابع شخصياً ما قمتم به منذ بدء أزمة كورونا، وأعلم حجم الجهود التى بذلتموها فى مكافحة هذا الوباء».

وسأل رئيس الوزراء عن موقف الحالات التى استقبلها مستشفى العزل، فتمت الإشارة إلى أن إجمالى تلك الحالات التى استقبلها المستشفى منذ تحويله لعزل 1063 حالة، وبلغ إجمالى المتعافين حوالى 821 حالة، وعدد المحجوزين حالياً 89 حالة، ثم تساءل عن الأطقم الطبية فتمت الإشارة إلى أن عدد الأطقم الطبية 201 شخص، بينهم 30 طبيباً. كما أجرى حواراً مع بعض المتعافين، واطمأن على توفير الخدمات المقدمة لهم، وتمنى لهم الشفاء العاجل. من جانبهم أشاد المتعافون بمستوى الرعاية الطبية والاهتمام المقدم لهم.

"مدبولى": كل واحد بيجتهد على راسنا من فوق.. ومهتمون بإقامة المدن الجديدة بصعيد مصر لتحسين جودة الخدمات للمواطنين

وحرص رئيس الوزراء على أن يكتب فى دفتر زيارات المستشفى عبارات تترجم تقديره للأطقم الطبية فكتب: «شرُفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصى، وأود أن أعبر عن جزيل شكرى وتقديرى واحترامى لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس فى رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح، مرة أخرى كل تقديرى وتحياتى لكم جميعاً.. وتمنياتى بدوام التوفيق».

وخلال زيارته لمحافظة أسوان، اليوم، وافق رئيس الوزراء على تدبير 250 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة، على أن يتم تدبير 100 مليون جنيه من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، و150 مليوناً يتم توفيرها بعد إعادة ترتيب أولويات قطاع مياه الشرب والصرف بأسوان، ضمن خطة إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف بالمحافظة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما فى البنية التحتية، خاصة فى مياه الشرب وخدمات معالجة مياه الصرف، للارتقاء بحياة المواطن فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال تفقده مشروع الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، اليوم، بسرعة طرح المحال الموجودة بالمنطقة والاهتمام بالزراعة، وتنسيق الموقع، حتى يكون هناك متنفس على أعلى مستوى لأهالى المدينة، مؤكداً ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف أجزاء مشروع الكورنيش ومنطقة الفيلات خلال الـ5 أشهر القادمة، وكذا بالعمل على زيادة أماكن جلوس المواطنين على الكورنيش أمام المحال والمطاعم والكافيهات، مؤكداً اهتمام الدولة بإقامة المدن الجديدة بصعيد مصر بنفس الجودة التى تتم فى كل مدننا الجديدة المختلفة، فهدف الدولة الوصول بجودة الخدمات إلى المواطنين فى مختلف الجمهورية وتحسين جودة حياتهم.

كما تفقّد رئيس الوزراء محور «بديل خزان أسوان»، مشدداً على أهمية المحاور التى يتم تنفيذها على النيل، مشيراً إلى أن الدولة منذ 2014 حققت طفرة فى هذا الملف. ويربط المحور بين امتداد طريق «أسوان- برنيس» حتى الطريق الصحراوى الغربى «القاهرة- أسوان» بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومن المخطط له أن يسهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة وتخفيف مرور الحمولات الثقيلة.

وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المحور يأتى فى إطار التخطيط لتنفيذ محاور النيل بـ21 محوراً وكوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 7 محاور هى: «طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر (محور روض الفرج)، بنى مزار، طما، جرجا» بإجمالى تكلفة 8.5 مليار جنيه.

كما تفقّد رئيس الوزراء أعمال تطوير السوق السياحى بأسوان، وتتضمن تطوير البنية التحتية التى تخدم المشروع، وكذا الأرضيات والممرات الموجودة داخل السوق، وإنشاء بوابات للدخول والخروج، إلى جانب تطوير واجهات ولافتات المحلات لتصبح موحدة الشكل، وكذا تركيب مظلة لتغطية السوق، ومن المخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحى مطلع 2021، كما زار متحف النوبة اليوم، وأكد حرص الدولة على الحفاظ على تراثها ورعاية الأماكن الأثرية التى تُعد قيمة مضافة لهذا البلد تعرض تاريخه وتبرز حضارته.

ويتميز متحف النوبة بأنه يضم قطعاً أثرية من مختلف العصور، حيث يبدأ من عصور ما قبل التاريخ ويمتد حتى نهاية التاريخ الفرعونى، والعصر المسيحى، والعصر الإسلامى، ثم التراث النوبى الحديث، وتتضمن قاعة ما قبل التاريخ كل ما يتعلق بالحياة البشرية منذ 5000 سنة قبل الميلاد، وما تمثله هذه الفترة من آثار عبارة عن صخور حجرية عليها نقوش معظمها يمثل حيوانات أو مناظر صيد، كما توضح كيف كان على إنسان ما قبل التاريخ أن يحيا فى بيئة لا يتوفر لديه فيها غير أدوات بسيطة.

كما تفقّد رئيس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التى من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التى يتم تطويرها حالياً استعداداً لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأكد «مدبولى» أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، وأن هناك اهتماماً كبيراً بتوفير خدمة صحية متميزة لمواطنى المحافظات المختلفة. وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، مدير مديرية الصحة بأسوان، أن المحافظة يوجد بها 248 وحدة ومركزاً صحياً، تقدم الخدمة الصحية للمواطنين، لكن عدد الوحدات والمراكز الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة يبلغ 113 وحدة، حيث تم فى هذا الشأن فتح 116104 ملفات أسرة، إضافة إلى 469897 ملفاً فردياً، ووصل عدد المفحوصين إلى 85680 فرداً، كما أن هناك 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة.

وحول الموقف التنفيذى للوحدات، أوضح «حنفى» أنه تم الانتهاء من تجهيز 25 وحدة بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 85% و90%، إلى جانب 50 وحدة أخرى بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 60% و85%، إضافة إلى 30 وحدة تتراوح نسبة التنفيذ بها ما بين 50% و60%، و8 وحدات بنسبة 25%.