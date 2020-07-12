عاجل.. مدبولي: انتهينا من 143 قرية ببرنامج "تطوير أفقر 1000 قرية"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه في العام المالي الحالي من أول يوليو ودعمًا للمواطن المصري البسيط والعاملين بالدولة، وضعت الدولة 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من أجل تغطية العلوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات وإقرار علاوة دورية بنسبة 14% زيادة للمعاشات، وتمّ زيادة الباب الأول من الأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 34 مليار من أجل رفع مستوى الدخل للموظفين والأسر والفئات محدودة الدخل والمتوسطة، وأي مواطن دخله 2000 جنيه أصبح لا يدفع ضرائب.

مدبولي: 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من أجل تغطية العلوات الخمس المستحقة

وأضاف مدبولي خلال حديثه بإحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "برنامج حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أفقر 1000 قرية، وهذا البرناج استمر رغم جائحة كورونا وتم تطوير 143 قرية، وخلال هذا العام يتجاوز العدد 375 قرية تطوير كاما بكل مناحي الحياة من خدمات وسكن كريم، ومساعدة الأهالي وتوفير فرص عمل ضمن هذا البرنامج.

مدبولي: 14% زيادة للمعاشات.. وزيادة أجور العاملين في الدولة بـ34 مليار

وتابع مدبولي، أنَّه كانت توجد مبادرة للعمالة غير المنتظمة وهي مبادرة خاصة بصرف منحة 500 جنية لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بصورة سلبية بسبب فيروس كورونا وتمّ صرفها 1.6 مليون مواطن فعلا ثبت استحقاقهم لهذا الموضوع، مشيرًا إلى المصريين العائدين من الخارج والتي بدأت الحكومة العمل على إيجاد فرص عمل له، إضافة للحفاظ على الكيانات الاقتصادية والقطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة التي تم توفير أكثر من 3.2 مليار جنيه كرد أعباء تصدّير للمصدرين في الفترة من مارس ليوليو الماضي والبنوك التي أتاحت حدود ائتمانية لأزمة للسلع وحتى لا تتوقف عجلة المصانع عن العمل.