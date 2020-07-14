بعد أزمة عمر كمال.. إيهاب فهمي عن "زنزانة 7": قريبا

بعد إثارة الجدل حول تقديم المطرب عمر كمال الأغنية الدعائية لفيلم "زنزانة 7"، وتدخل نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية بشأن منعه من العمل خاصة أنه مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولايجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها، نشر الفنان إيهاب فهمي المشارك بالفيلم، وعضو مجلس نقابة الممثلين صورة من الفيلم، عر حسابه الشخصي "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً، "قريباً".

يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.