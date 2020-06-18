إيهاب فهمي: أشارك في "المغفلة" دعما للمسرح وحبا فيه

يبدأ الليلة عرض مسرحية "المغفلة"، المأخوذة عن قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة وزارة الثقافة المصرية على يوتيوب.

وقال الفنان إيهاب فهمي إنّه يشارك في العروض المسرحية ويسعى لتقديمها، وكانت آخر الأعمال المسرحية التي قدمها مشاركته بمسرحية "سيرة حب" على مدار عامين، وحققت نجاحا كبيرا.

وأكد فهمي، لـ"الوطن"، أنّه سعيد بانطلاق مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، حيث مهمة قناة وزارة الثقافة على يوتيوب هي عرض فعاليات وزارة الثقافة والعروض المسرحية التي جرى تصويرها من المركز القومي للمسرح.

وأضاف أنّ فكرة مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" اقترحها المخرج سامح بسيوني، وهي عبارة عن تقديم عروض مسرحية تتراوح مدتها من 18 : 20 دقيقة، وتكون بروفاتها قليلة وبمشاركة فنانين قليلون حفاظا على الإجراءات الإحترازية، موضحا أنّه بصفته مدير المسرح القومي تحمس للفكرة وقرر أن يشاركها مع فرقة المواجهة، ودعمهم رئيس البيت الفني إسماعيل مختار ورئيس قطاع الإنتاج خالد جلال، وانتهينا من تصوير 4 عروض مسرحية.

وعن بطولته مسرحية "المغفلة" التي تعرض الليلة، قال فهمي إنّه شارك في العرض بدافع حبه للمسرح والحركة المسرحية، مؤكدا أنّه حريص على عدم توقف حركة المسرح، وأنّ المشروع مهم جدا، وعندما تعود العروض المسرحية مرة أخرى ستكون العروض الأونلاين موجودة بالتوازي مع العروض الحية على خشبة المسرح.

ومسرحية "المغفلة"، فكرة سامح بسيوني، وسامح عثمان، بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبوسريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، ونورهان حافظ، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور وأزياء سماح مصطفى، من إخراج سامح بسيوني.