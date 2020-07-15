مصطفى قمر يكشف عن أغاني ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر2"

أعلن المطرب مصطفى قمر، عن أسماء أغاني ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر قمر عبر انستجرام بوستر ألبومه الجديد، وعلق عليه قائلًا: "بدء العد التنازلي قريبًا جدًا.. لمن يهمه الأمر2 أسماء الأغاني كالتالي.. حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني".

مصطفى قمر، طرح ألبوم "لمن يهمه الأمر

الجزء الاول منذ 20 عام والجزء الثاني من الالبوم الذي يحمل نفس الاسم سيطرحة خلال ايام

يذكر أن آخر ألبومات قمر كانت قد طرحت العام الماضي بعنوان "ضحكت ليا" وتضمن 10 أغنيات.