5 دول تطالب الأمم المتحدة بوقف اتفاقيات تركيا مع ليبيا

تقدمت 5 دول في الأمم المتحدة، وهي مصر، واليونان، وقبرص الجنوبية، والبحرين، والسعودية، بمذكرة شفهية لسكرتير الأمم المتحدة، لإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "يني تشاغ"، فإن المذكرة تطالب بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا فى البحر المتوسط، والموقعة فى مدينة إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية، وكذلك اتفاقية التبادل العسكري بين الطرفين وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأكدت الدول الرافضة أن تلك الاتفاقيات غير شرعية، وطالبت بالاعتراف بأنها منافية للقانون الدولي.