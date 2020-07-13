وزيرة الدفاع الفرنسية: انتهاكات تركيا في ليبيا موثقة لدى الأمم المتحدة

نشرت صحيفة «لا كروا» الفرنسية حوارًا أجرته مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قالت فيه إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، كان له دور مفيد في محاربة الإرهاب وهزيمة داعش شرق ليبيا.

وأكدت بارلي أن فرنسا تسعى إلى حل أزمة ليبيا، وتتمسك بالحل السياسي، وضرورة وقف إطلاق النار لتعزيز الدبلوماسية، والالتفات إلى محاربة الإرهاب في المنطقة وفقا لموقع "تركيا الآن".

وشددت وزيرة الدفاع على عدم دعم فرنسا لأحد أطراف النزاع في ليبيا، وتطرقت إلى قضية التدخلات الخارجية في البلاد، على رأسها تدخلات تركيا وروسيا.

وأدانت بارلي جميع انتهاكات حظر السلاح في ليبيا، مشيرة إلى أن تركيا تجلب عددًا كبيرًا من المرتزقة السوريين، معتبرة أن ذلك الأمر غير مقبول وجميع تفاصيله تم توثيقها لدى الأمم المتحدة.

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية خلال لقائها إلى سعي باريس لإعادة الثقة والهدوء داخل «الناتو» بشأن الملف الليبي، قائلة إنها اقترحت على أمينه العام سلسلة من المبادرات في هذا الاتجاه.