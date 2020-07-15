فضل شاكر يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنية "وحشتوني" بعد طرحها بقالب جديد

حقق المطرب فضل شاكر، نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، في أقل من يومين، بعد إطلاق أغنية "وحشتوني" بأسلوب جديد، حرص من خلاله، أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.

كما تضمَّن الفيديو، ظهور "شاكر" على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره، ومدى الشوق لهم.

وحرص الفنان فضل شاكر، على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

https://youtu.be/HGjSa1XJElg