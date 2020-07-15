"لقلبي أنت بعد الدين دين".. محمد محسن يعيد غناء اسلمي يا مصر

أعاد المطرب محمد محسن، غناء نشيد "اسلمي يا مصر"، في قالب جديد، نشره عبر قناته على يوتيوب، وهو النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923، حتى 1936.

وكان مؤلف هذا النشيد، الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، ولحنه صفر على، قبل أن يتم تغير النشيد الوطني أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادي بلادي".

وجاءت كلمات النشيد:

اسلمي يا مصر إنني الفدا.. ذي يدي إن مدت الدنيا يدًا

أبدًا لن تستكيني أبدًا.. إنني أرجو مع اليوم غدًا

ومعي قلبي وعزمي للجهاد.. ولقلبي أنتِ بعد الدين دين

لكِ يا مصر السلامة.. وسلامًا يا بلادي

إن رمى الدهر سهامه.. أتقيها بفؤادي

واسلمي في كل حين.. أنا مصري بناني من بنى