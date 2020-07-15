"قضية أحداث عابدين".. فرصة جديدة لـ127 متهما بعد إلغاء حبسهم

فرصة جديدة منحتها محكمة النقض، لـ127 متهما، سبق الحكم عليهم بالسجن، في قضية أحداث عابدين، حين ألغت حكم الجنايات الصادر بشأنهم، وقررت أن تعيد محاكمتهم أمامها في شهر ديسمبر المقبل.

ومرت قضية أحداث عابدين، بعدة مراحل منذ بدأ التحقيق فيها عام 2014، واستمرت في أروقة المحاكم ودرجات التقاضي أكثر من ست سنوات، بين تحقيقات ومحاكمات، أمام محكمة الجنايات والنقض.

وسيكون حكم النقض في القضية نهائيا باتا، لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

المتهمون الذين ألغي حكم حبسهم في القضية، كانوا يواجهون أحكاما بالسجن، تراوحت بين عشر سنوات وسنة واحدة، بالإضافة لعقوبات تبعية تتعلق بوضعهم قيد المراقبة الشرطية فترات محددة، لكن كل ذلك ألغي بحكم النقض، التي قررت في يناير الماضي أيضا، إخلاء سبيل المتهمين مع بدايات نظر الطعن في القضية.

المتهمون في القضية، يواجهون اتهامات التجمهر وإحداث شغب في الأحداث التي وقعت في يناير عام 2014، أثناء الاحتفال بذكرى ثورة يناير، وهي الاتهامات التي ستنظرها محكمة النقض موضوعيا، في جلسة السابع من يناير المقبل.