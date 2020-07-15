بالتفاصيل.. شروط الترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

حدد قانون المحاماة الجديد، كيفية تشكيل مجلس النقابات الفرعية، وشروط الترشح لعضوياتها.

"الوطن" ترصد في النقاط التالية، كل ما يخص مجالس الفرعيات:

-يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب.

-بخصوص عضو الشباب، ألا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة.

-يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

-يتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

-عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها

-يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قال إنه آن الأوان لإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، لاسيما بعد فتح باب انتخابات الشيوخ.

وأضاف "عطية"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لم يحدد حتى الآن موعد خاص بإجراء العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه سيستطلع رأي النقابات الفرعية والمحامين، للاتفاق على موعد مناسب لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي يتناسب مع الجميع".

وتابع: "ساستمع لآراء المحامين أولا قبل تحديد موعد الانتخابات، إعمالا بمبدأ الديمقراطية، الذي أحرص دائما على إدارة النقابة وفقا له".