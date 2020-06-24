نقيب المحامين يشكل لجنة لتقرير مخصصات النقابات الفرعية للعام الجديد

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة لتقرير مخصصات النقابات الفرعية للعام الجديد.

وأكد أن تشكيل لجنة تقرير مخصصات النقابات الفرعية للعام الجديد من حسين الجمال الأمين العام للنقابة العامة، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وأسامة سلمان الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وسيد عبدالغني أمين صندوق النقابة العامة، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة.

وقرر ضم كل من عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، وفاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، وصلاح سليمان عضو المجلس.

وأوضح القرار أنه يشترط لتقرير المخصصات أن تكون النقابة الفرعية قد التزمت بتقديم الحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019 والمنصرف من أول يناير حتى آخر مارس 2020 والميزانية التقديرية للعام الجديد، على تعرض قرارات المخصصات على النقيب للاعتماد.