هل الطاعة العمياء حق للزوج على زوجته؟.. مبروك عطية يجيب

أجاب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال الإعلامي شريف عامر، "هل الطاعة العمياء حق للزوج على زوجته؟"، مؤكدا أن الطاعة ليست من صفاتها أنها عمياء، وهذا يرجع لسبب واحد، أن المطيع إن لم يكن على بصيرة بمن أطاعه، يُصبح أهوج وأعمى ومقلد وغبي، وبه كل الصفات السيئة، كما ذكر أن الله عز وجل، قدم الزوجة على الزوج، مستشهدًا بقول الله "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن".

واستشهد "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، بقول الله تعالى "صم بكم عمي فهم لا يعقلون"، موضحًا أن الطاعة المشروعة في هذا الدين مرتبطة بنور البصر والبصيرة، ولا يمكن تكون عمياء أبدًا، "وبعدين لا طاعة لمخلوق زوجًا أو أمًا أو استاذًا أو صديقًا كائنًا إلا بما يرضى الله".

وتابع: "بحثت في أمهات التفاسير، وأمهات كتب الحديث، وجدت عجبًا أن الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة، 4 كلمات فقط (حق الزوجة رجل ينفق)، وهذا الإنفاق يشمل الأكل والشرب والكساء والدواء ومتطلباتها الشخصية، اللي بتجيبها أي واحدة ست، و(حق الزوج زوجه تسمع وتطيع)، هو يعني مش هيأمرها تعمل البدع؟

هي لازم تحسن السمع إليه، من الاحترام والتقدير أنها تسمعه، مش تديله ظهرها وتقوله سمعاك، تسمعه كأنه الإمام الشافعي، وهو بيتكلم وتطيعه بحاضر ونعم، في حدود حاجتين طاعة ربنا وقدرتها.