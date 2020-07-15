"حركة النهضة" بتونس تسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ

أصدر مجلس شورى "حركة النهضة" في تونس، قرارًا مساء أمس الثلاثاء، ينص على سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، حسب ما أكدته الناطقة باسم مجلس شورى النهضة سناء المرسني في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية.

وقالت المرسني: "سنتابع هذا الخيار مع النواب، وباقي الكتل في البرلمان، للوصول إلى مشهد حكومي بديل، حسب فصول الدستور"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

واستكملت بأنهم على تواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، موضحة أن الحركة تتوافق معه في آخر تصريح له، وهو عدم الدخول في مشاورات دون آليات دستورية.

يذكر أن شورى النهضة، فوض في اجتماعه السابق رئيس الحركة راشد الغنوشي، لإطلاق مشاورات مع الرئيس التونسي بخصوص مشهد سياسي جديد.

وجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قرر إجراء تحوير وزاري سيعلن عنه في الأيام المقبلة.

ومن شأن خطوة "حركة النهضة"، أن تعمق الأزمة السياسية في البلاد وسط نزاع مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، الذي تقول النهضة إنه فقد مصداقيته بسبب تضارب مزعوم في المصالح.