في 24 ساعة.. الرئيس والحكومة والبرلمان واتحاد الشغل يلفظون إخوان تونس

بعد قرار رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، تعديل وزاري في تركيبة حكومته، ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما إياها بتقويض الاستقرار، أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أنّ "الاتحاد غير معني بأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، طالما أن الحكومة الحالية قائمة".

وقال الطاهري في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام إلى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة، مرجعا رغبة حركة النهضة، المكون الأغلبي للفريق الحكومي الحالي، في الإطاحة بحكومة الفخفاخ إلى "كونها أصبحت معزولة سياسيا".

وأوضح أنّ "اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيعمق عزلتها"، مشيرا إلى أنّها "تسعى لإجراء مشاورات دون سند قانوني وخارج نطاق الدستور ثم تدعو في الوقت ذاته إلى احترام الشرعية".

وأكد أنّ اتحاد الشغل يرفض الاصطفاف وراء ما سمّاها بالأجندات الخارجية، مؤكدا أنّه لا أحد سيحتمل تشكيل "ترويكا جديدة" عند الإطاحة بالحكومة الحالية، في إشارة إلى تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو تحالف قال المتحدث إنّه سيكون "ناسفا" للتجربة الديمقراطية، وفق تعبيره.

كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أكد الاثنين، أنّه لن يكون طرفا في أي مشاورات، معتبرا أنّ الحكومة الحالية تامة الصلاحيات، وذلك ردا على قرار مجلس شورى حركة النهضة بتكليف رئيسها راشد الغنوشي لإجراء مشاورات مع الرئيس التونسي لتشكيل حكومة جديدة.

وتعتزم 4 كتل نيابة في البرلمان التونسي، سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ظل استمرار الخروق القانونية للغنوشي في ما يتعلق بأدائه داخل البرلمان وخارجه.

ونقلت وسائل إعلام محلية تونسية عن محمد عمار، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الديمقراطي في تونس، أحد مكونات الكتلة الديمقراطية مع حركة الشعب، قوله إنّ كتل الديمقراطية والإصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الوطنية، اتفقت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.