مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: فيروس كورونا أثر على العمالة بشكل عام

أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن فيروس كورونا، أثر على العمل بتأثيرات اجتماعية واقتصادية، وعلى العمال والمشروعات.

وأشار خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه من المهم العمل على دعم الحكومات المختلفة في هذا الصدد، لافتًا إلى أنهم عقدوا قمة عالمية لأفريقيا وقمة أخرى للدول العربية، بحضور 18 من رؤساء الدول والحكومات، بما فيهم رئيس الوزراء المصري، وناقشوا السياسات المنفذة من قبل البلدان المختلفة، وتناقشوا في التأثيرات، ومناقشة تخفيف تأثيرها على العمل بوجه عام.

وأوضح أوشلان، أنهم تحدثوا عن الحماية الاجتماعية وافتقادها في بعض المناطق، وتأثيرها على الاقتصاد الرسمي وتأثيرها على الاقتصاد، مؤكدًا حدوث مناقشات مهمة بين رؤساء الدول والمشاركين والنقابات التجارية، مشددًا على أنهم يستعدوا لمجابهة التحديات الكثيرة التي ستنتج عنها.