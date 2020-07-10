"العمل الدولية": خسائر القطاع العمالي في تزايد بسبب جائحة كورونا

علق السفير ياسر حسن، مستشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية بجنيف، على خسارة 400 مليون وظيفة عالميا بسبب فيروس كورونا، قائلا إن الارقام التي ذكرتها المنظمة في تزايد بفعل فداحة أزمة كورونا، لافتا إلى أن التقرير الأول للمنظمة في 19 مارس يتحدث عن 25 مليون عامل حتى وصل العدد إلى 400 مليون عامل.

وأضاف "حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الشركات والمؤسسات استعانت بعدة إجراءات لمباشرة العمل في ظل أزمة كورونا، منها سحب العمال من مكان العمل والعمل بالمنازل، أو مباشرة العمل بأماكن العمل مع اتباع الإجراءات الاحترازية، والإجراء الثالث هو التوقف التام عن العمل.

وأشار إلى أن أرقام المنظمة تشير إلى أن 18% فقط هم الذين أمكن سحبهم واستطاعوا لوسيلة العمل بالمنزل، أما 82% فخضع للتوقف التام عن العمل أو الاستمرار في العمل مع تطبيق الاجراءات الاحترازية، لذلك جرى دعوة الدول الأعضاء للاجتماع في قمة افتراضية لبحث أبعاد هذه الأزمة.

وأوضح أن المنظمة تتحدث عن 4 مناهج للتعامل مع الأزمة وهو حفظ الاقتصاد ومسألة التشغيل، ودعم المشروعات والوظائف، وحماية العمال في أماكن العمل، والحوار المجتمعي.