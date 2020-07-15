رئيس وزراء لبنان الأسبق: دويلة حزب الله انتفخت وأصبحت تبتلع لبنان

أكد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن حزب الله اللبناني، يرفض تفاوض الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب الله عاد ووافق، شرط أن يكون الأمر في مصلحة لبنان، مشيرًا إلى أن دويلة حزب الله، انتفخت وأصبحت فعليًا تلهتهم وتبتلع الدولة اللبنانية، على حسب تعبيره.

وأشار السنيورة، إلى أن المشكلات التي يعاني منها لبنان هائلة، مؤكدًا أنها عبارة عن مشكلات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية أيضًا.

وأشاد السنيورة، بموقف البطريرك اللبناني وطلبه تحرير الشرعية اللبنانية من سيطرة الأحزاب والميليشيات المسلحة وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، دون المساس بعروبتها ومسئوليتها تجاه الحقوق الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.