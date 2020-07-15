إصابة مجند سقط أثناء النزول من قطار في أسيوط

أصيب مجند في الداخلية باشتباه ارتجاج في المخ، بعد سقوطه من القطار بمزلقان قرية فزارة بدائرة مركز شرطة القوصية، ونقل إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج، والحالة مطمئنة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من القوة المعينة على محطة السكة الحديد، بسقوط شخص من قطار الصعيد بمزلقان فزارة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبيّن إصابة يوسف فراج عبدالودود، مجند شرطة، مقيم بقرية المنشاه الكبرى دائرة المركز، خلال محاولته مغادرة القطار أثناء سيره بالمزلقان.

ونقل المصاب إلى مستشفى القوصية، وبالفحص الطبي تبيّن إصابته باشتباه ارتجاج، والحالة العامة مطمئنة، وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.