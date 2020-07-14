افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بأبو تيج في أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة العملاء بمدينة أبوتيج التابع للشركة، والذى يعد سادس مركز يتم انشاؤه لخدمة أهالي المحافظة، ويخدم أكثر من 50 ألف مشترك، ضمن خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام مركز خدمة العملاء، واستمع إلى شرح من رئيس شركة المياه لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها سواء للعاملين أو للمترددين، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتنسيق بين كافة الجهات لحل تلك الشكاوى.

والتقى المحافظ بعض العاملين بالمركز، واستمع إلى طبيعة عملهم، وكيفية التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين، كما التقى بعض العملاء من أهالي مدينة أبوتيج، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، موجهًا رئيس مركز أبوتيج ومسؤولي شركة المياه بالحل العاجل لجميع الشكاوي وتذليل كافة العقبات.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، إلى إن مركز خدمة العملاء بمنطقة أبوتيج يعد المركز السادس الذي تفتتحه الشركة في الآونة الأخيرة لخدمة الجمهور، بعد مركز خدمة العملاء بمنطقة ديروط، إضافة إلى العديد من مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى المراكز، ومنها مركز خدمة العملاء الرئيسي الكائن بمركز التدريب والخدمات لخدمة منطقتي غرب وشرق أسيوط.