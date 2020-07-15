صحيفة إماراتية: لا عودة للعلاقات مع قطر إلا بتنفيذ اتفاقيات الرياض

ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنّه لا عودة للعلاقات مع قطر إلى ما كانت عليه، إلا حين تلتزم أمام الدول الأربع (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) بتنفيذ اتفاقيات الرياض المنصوص عليها.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "لا مساومة"، أنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي أعاد لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، اختصاص النظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران ضد الدول الأربع، لم يكن إلا تقنيا حول المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، أي إعادة القضية إلى "إيكاو"، دون التطرق للأسس الموضوعية للقضية، وبالتالي فالزعم القطري بـ"الفوز"، ما هو إلا تضليل وكذب.

وشددت الصحيفة على أنّ إغلاق المجال الجوي للدول الأربع أمام الطائرات القطرية منذ 5 يونيو 2017، قرار سيادي مرتبط أولا وأخيرا بحماية الأمن الوطني، خاصة في ظل إصرار قطر على الاستمرار في دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.