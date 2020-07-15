سفير مصر بلاهاي: العدل الدولية لم تتطرق لمزاعم قطر التى يرفضها الرباعى

أكد أمجد عبدالغفار سفير مصر في لاهاي، أن الأحكام الصادرة، من محكمة العدل الدولية، اقتصرت فقط على معالجة مسائل إجرائية، تتعلق بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني، لكن لم تفصل المحكمة في الجوانب الموضوعية للنزاع.

وأوضح السفير، أنه ليس لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم، أي تأثير على موضوع النزاع، مضيفا أن المحكمة لم تتطرق لموضوع المزاعم القطرية، التي ترفضها دول الرباعي العربي (مصر والإمارات والبحرين والسعودية).

وقال السفير أمجد عبدالغفار -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن جمهورية مصر العربية، تؤكد على احترامها الكامل لمحكمة العدل الدولية، كما ستعمل مصر على طرح الجوانب الموضوعية للنزاع أمام مجلس منظمة الطيران المدني، مشيرا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان سلامة وأمن الطيران المدني سواء داخل المنطقة أو خارجها.

وفي السياق ذاته، أشار السفير أمجد عبدالغفار، إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) باعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مسئولة عن ضمان سلامة الطيران المدني الدولي وإنشاء مسارات وطرق الطيران وتحديد المعايير الفنية المرتبطة بحركة الطيران المدني.

وكانت محكمة العدل الدولية، قررت في وقت سابق اليوم، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع التي قررت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.