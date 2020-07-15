اليوم.. أكاديمية الشرطة تعلن قواعد وشروط قبول دفعة جديدة

تعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الأكاديمية للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام ٢٠٢٠.

ويرأس المؤتمر اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية الذى علن عن شروط القبول بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية فى حضور قيادات الاكادمية مشتملا موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول طلبات الالتحاق بكلية الشرطة وذكر مصدر أمنى انه سيتم مراعاة الاحتياطات اللازمة فى شروط التقديم والإعلان عن الاجراءات المتبعة لضمان التباعد الاجتماعى وعدم نتشار عدوى فيروس كورونا .

وتشمل الشروط العامة للالتحاق بكلية الشرطة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، ولا يجوز الحصول على جنسية من دولة أخرى، وإلا سيكون الطالب مفصولا من الكلية في حال التحاقه بها والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل أو خارج مصر، أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية، أو الحصول على إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٠.

- بالاضافة الى حسن سير وسلوك الطالب، على ألا يكون قد سبق له الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم الموضوعة في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من جرائم مقيدة بالحريات أو أي جرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة، أو تعرض أقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة حتى الدرجة الرابعة.

- كما يشترط ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر ٢٠٢٠ عن 22 عامًا، وأن يكون طول القامة لا يقل عن 170 سم، مع مراعاة توافر القوام من خلال احتساب ( الوزن = طول الطالب – 90) واجتياز قبول الكشف الطبي، واستقاء الطالب شروط اللياقة الصحية والنفسية المتطلبة للعمل الامنى