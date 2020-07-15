لا إصابات بعدوى محلية بكورونا في الصين.. و6 حالات وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم التاسع على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 6 حالات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83611 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنّ حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من "شانشي" و"تشونغتشينغ" و"يونان"، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1988 حالة غادر منها 1902 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أنّ 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78693 شخصا، مشيرة إلى أنّ 3577 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 219 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وأشارت إلى أنّه جرى أمس تسجيل 4 حالات إصابة جديدة دون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وإجمالي الحالات دون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 110 حالات منها 87 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1587 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 8 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 451 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1229 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، 440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.