ترامب: لست مهتما بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق آخر للتجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث لقناة "سي بي أس" اليوم الثلاثاء، إنه ليس مهتما بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق "المرحلة 2" للتجارة.

وفي مقابلة مع القناة، سئل ترامب عما إذا كانت محادثات المرحلة الثانية للتجارة قد لفظت أنفاسها فأجاب قائلا "لست مهتما في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا على خلفية جائحة فيروس كورونا ومسائل أخرى وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكان ترامب قد صرح بأنه لا يفكر حاليا في التفاوض بشأن اتفاق تجارة "مرحلة 2" مع الصين، مشيرا إلى أن ذهنه مشغول بالعديد من الأمور الأخرى.

كما أفاد بأن "الشراكة مع الصين متضررة بشدة.

ووقعت الولايات المتحدة والصين، في شهر يناير 2020 "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، واعتبره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا.

وهذا الاتفاق يمثل نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأمريكية الصينية الجارية لإنهاء "الحرب التجارية" المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.

كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأمريكية.