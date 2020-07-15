اعتقال 50 إسرائيليا خلال مظاهرات أمام منزل نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسين شخصا للاشتباه فيهم بالإخلال بالنظام العام وإلقاء الأغراض المختلفة والزجاجات على قواتها، وسد مسار القطار الكهربائي الخفيف والحاق الإضرار بالممتلكات خلال المظاهرة الليلية التي انتقلت من قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى وسط المدينة.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن قائد شرطة العاصمة دورون يديد أكد ان اعمال الشغب كانت عنيفة واضطرت أفراد الشرطة الى استخدام القوة لتفريقها.

وتظاهر قبال منزل نتنياهو الاف الأشخاص مطالبين إياه بالاستقالة لكونه متهما بجرائم فساد.

وفي تل أبيب تظاهر مئات الأشخاص في حديقة تشارلز كلور بمناسبة مرور تسع سنوات على الحراك الاجتماعي في إسرائيل، الذي طالب في حينه بخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، وقالت دافني ليف من مبادري ذلك الحراك عام 2011 إننا في بداية ازمة كبيرة غير انه لا توجد قيادة قادرة على ايجاد حلول.