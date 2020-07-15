من "القدس 2012" لـ"حيفا 2020".. إسرائيل تطلق اسم أم كلثوم على الشوارع

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن لجنة تسمية الشوارع في حيفا، قررت إطلاق اسم كوكب الشرق أم كلثوم، على أحد شوارع المدينة.

وكتب أدرعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شارع أم كلثوم في حيفا، مدينة السّحر والتعايش، قرّرت لجنة تسمية الشوارع في حيفا، تسمية شارع في المدينة على اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تأكيدًا على التعايش والحياة المشتركة الّتي يعيشها المواطنون العرب واليهود في حيفا، فهي المدينة الّتي لا تعرف العنصرية، في دولةٍ تحفظ المساواة والسلام بين مواطنيها".

إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي اسم أم كلثوم على شارع، حيث افتتح نير بركات رئيس بلدية القدس في عام 2012، شارعا في منطقة بيت حنينا بالقدس الشرقية، أطلق عليه اسم المطربة المصرية الراحلة، قائلًا: "اسم أم كلثوم على الشارع، يأتي في إطار خطة لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين سكان القدس، الذين يشتكون من قلة الخدمات التي يحصلون عليها من البلدية مقابل الضرائب التي يدفعونها".

أما عن سبب التسمية في حيفا، فكتب حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة رأت أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي، ومن المهم تسمية شارع باسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود.