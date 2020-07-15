بعد الإعلان عن دفعة جديدة.. الشروط العامة للالتحاق بكلية الشرطة

تعقد أكاديمية الشرطة، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الأكاديمية للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2020.

الشروط العامة للالتحاق بكلية الشرطة

وتشمل الشروط العامة للالتحاق بكلية الشرطة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، ولا يجوز الحصول على جنسية من دولة أخرى، وإلا سيكون الطالب مفصولًا من الكلية حال التحاقه بها، والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل أو خارج مصر، أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية، أو الحصول على إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2020.

- حسن سير وسلوك الطالب، على ألا يكون سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية في إحدى الجرائم الموضوعة في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من جرائم مقيدة بالحريات أو أي جرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة، أو تعرض أقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة حتى الدرجة الرابعة.

- ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2020 على 22 عامًا.

- أن يكون طول القامة لا يقل عن 170 سم، مع مراعاة توافر القوام من خلال احتساب (الوزن = طول الطالب – 90).

- اجتياز قبول الكشف الطبي، واستيفاء الطالب شروط اللياقة الصحية والنفسية المتطلبة للعمل الأمني.