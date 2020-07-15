طرق السداد والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تقدم الشركة المصرية للاتصالات، خدمة معرفة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي لها، وتعتمد الشركة نظام تحصيل فاتورة التليفون الأرضي من المواطنين وفقا لاتفاق مسبق من قبل المتعاقد سواء كان السداد شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

خطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات الاستعلام وسداد الفاتورة إلكترونيا:

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا .

2- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

3- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

4- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "سدد".

5- يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بالفيزا أو الماستر كارد، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

ويمكن للعملاء دفع فاتورة التليفون الأرضي الثابت عن طريق الذهاب إلى منفذ أو مقر الشركة في فروعه المختلفة في نطاق الجمهورية، أو دفعها من خلال منافذ فوري، أمان، خدماتي، مصاري، BEE، راديو شاك، أو من خلال مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.

وتمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.