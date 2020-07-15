4 لصوص يقودون للكشف عن "كنز الملك بطليموس الرابع" بقنا

انتهت اللجنة الأثرية برئاسة مدير عام آثار قنا، من أعمال دراسة جدار أثري والذي تم الكشف عنه أثناء قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا يقومون بأعمال الحفر خلسة بمنطقة "هو" بنجع حمادى.

وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة أكدت أثرية الجدار فهو مصنوع من الحجر الرملى ومزين بنقوش وخراطيش تنتمي للعصر البطلمي تحمل اسم المللك بطليموس الرابع.

وأوصى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال حفائر إنقاذ بالمنطقة وذلك فور تسلم الموقع بعد الانتهاء من التحقيقات ومن المتوقع أن يكشف الموقع عن المزيد من أسراره.

وتبعد المنطقة التي تم بها الحفر خلسة على بعد حوالى 200 متر من مقصورة الإلهة حتحور بمنطقة "هو" بنجع حمادى، والتى تمثل الإقليم السابع من الأقاليم المصرية القديمة والمتبقي من المقصورة حاليا عبارة عن أطلال.