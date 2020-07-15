نائب: الاعتماد على الصوب الزراعية يحقق الأمن الغذائي

قال خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إنّ الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية في مصر أصبح خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية، بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضر والتي تختلف فيما بينها في احتياجاتها الحرارية.

وتابع: "افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، وهو أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية، ويعادل إنتاجه نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري".

وأوضح أنّ النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أنّ استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5%، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58% في دولة مثل الصين، وهو ما بدأنا بالفعل تنفيذه على أرض مصر.

وأضاف أنّ الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة، إذ تعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، ما يؤدي لتوفير كميات كبيرة من المياه التي يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.