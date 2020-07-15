فتح باب التقدم لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، عن فتح باب المشاركة في الدورة الحادية عشرة، من 15 يوليو الجاري، إلى 15 أكتوبر 2020، وفقًا للشروط التالية:

تفاصيل وشروط الجائزة

اسم الجائزة: الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، والتي أطلقتها الشركة السودانية للهاتف السيار "زين" في 2010.

مجالات الجائزة: الرواية، القصة القصيرة، المحور الثالت محور متغير- خصص هذا العام للشعر المحكّمون: هيئة مستقلة متخصصة تُشرفُ عليها أمانة الجائزة.

الشروط العامة للجائزة

1. الكتابة باللغة العربية.

2. ألا يكون العمل قد قُدم للمشاركة في أي مسابقة أخرى، وألا يكون قد نُشر من قبل بأي وسيلة من وسائل النشر.

3. الالتزام بعدم نشر الأعمال المقدمة إلا بعد إصدار الطبعة الأولى من شركة "زين" الراعية للجائزة.

4. تقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني eltayeb.salih@sd.zain.com، أو بالبريد العادي (ص ب : 13588) أو تسلّم باليد، الخرطوم (المقرن – شارع الغابة)، وعلى المتقدمين تزويد أمانة الجائزة بنسختين من العمل، على أن يوضّح على المظروف الآتي: البيانات الشخصية، العنوانان البريدي والإلكتروني، رقم الهاتف، محور المشاركة.

5. قرارات لجان التحكيم نهائية ولا تجوز المطالبة بكشفها.

6. الأعمال المقدمة للمسابقة، والأعمال الفائزة، والأعمال الأخرى التي توصي بها لجان التحكيم، يحق لشركة "زين" طباعتها طبعة أولى فقط ونشرها نشراً غير تجاريٍ، وعلى كل متسابق التوقيع على طلب المشاركة وإقرار الموافقة بالنشر المتاحين بالموقع الإلكتروني.

7. لا تجوز المشاركة بأكثر من عمل، كما لا تجوز المشاركة في محورين مختلفين في الدورة ذاتها .

8. يجوز لمن سبق له الفوز في الدورات السابقة أن يشارك بعد مرور 5 دورات على فوزه.

9. لا تُقبل الأعمال المكتوبة بخط اليد، ولا تعاد النسخ المرسلة للجائزة.

10. يحق لمجلس الأمناء إذا تأكّد له إخلال مشارك بهذه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة -حتى بعد إعلان الفائزين- سحب الجائزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قيمة الجوائز

الجائزة الأولى: 15.000 دولار.

الجائزة الثانية : 10.000 دولار.

الجائزة الثالثة : 8.000 دولار.

الشروط الخاصة بالجائزة "الدورة الحادية عشرة"

القصة القصيرة:

1- أن يتراوح عدد كلمات المجموعة القصصية بين 25 ألف كلمة و35 ألف كلمة.

2- أن تكون المشاركة بمجموعة لا تقل عن 10 نصوص ولا تزيد على 15 نصاً.

قيمة الجوائز:

الجائزة الأولي: 15.000 دولارالجائزة الثانية: 10.000 دولارالجائزة الثالثة: 8.000 دولار.

الرواية:

1- أن يتراوح عدد كلمات الرواية بين 25 ألف كلمة و35 ألف كلمة.

قيمة الجوائز:

الجائزة الأولى: 15.000 دولار.

الجائزة الثانية : 10.000 دولار.

الجائزة الثالثة : 8.000 دولار.

الشعر:

1- أن يكون الشعر باللغة العربية الفصحى.

2- أن لاتقل المجموعة الشعرية عن 15 قصيدة ولا تزيد على 20 قصيدة.

3- أن تكون القصائد المشارك بها غير منشورة في ديوان سابق.

قيمة الجوائز:

- الجائزة الأولي: 15.000 دولار.

- الجائزة الثانية: 10.000 دولار.

- الجائزة الثالثة: 8.000 دولار.