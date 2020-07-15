عالم مصري يبتكر مبيدا فطريا للقضاء على "هالوك" الفول المدمر

ابتكر الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة، رئيس قسم أمراض النبات في كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وفريقه البحثي أول، مركب حيوي في العالم قادر على القضاء على آفة "الهالوك" المدمرة لمحصول الفول بنسبة 100 بالمئة.

ومنذ سنوات كثيرة تجري العديد من دول العالم بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تجارب متنوعة لمكافحة الهالوك وتشمل طرق للمكافحة الكيماوية والطبيعية وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة غير أن أيا من هذه التجارب لم تحقق السيطرة الكافية في حد ذاتها.

وقال الدكتور ياسر شبانة، إن المركب الجديد يعمل بشكل حيوي داخل التربة حيث يتتبع بذور الهالوك، ويهاجمها حتى يقضي عليها تمامًا قبل أن تقترب من جذور الفول البلدي، وأصبح ذو أهمية قصوي بعد أن باتت مصر في السنوات الأخيرة تستورد من 65- 70 % من احتياجاتها من الفول البلدي من الخارج بسبب تفشي الهالوك وهي الآفة الوحيدة المدمرة لمحصول الفول الذي يعد المكون الرئيسي للطعام الأكثر شعبية في مصر.

وأضاف شبانة، أن فريقه البحثي توصلا إلى إنتاج مبيد حيوي من فطر ثبت تخصصه على هالوك الفول فقط، وهذا الفطر لا يسبب أي إصابات للمحاصيل الأخرى وأنه لن يكون له أضراراً على الحياة النباتية الموجودة في بيئتها الطبيعية وينتج على شكل حبيبات، ويضاف عند الزراعة بوضعه في جورة زراعة الفول وعندما يتعرض لماء الري فإن الفطر ينشط، ويهاجم بقوة بذور الهالوك في التربة ويتطفل عليها ويؤدي إلى تعفنها وتحللها ويتسبب في فشلها في الإنبات.

وأشار إلى أنه أجرى أبحاثا على هالوك عباد الشمس في جامعة هوهنهايم في مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة من العام 2000 إلى العام 2002، لافتا إلى أن أبحاثه نتج عنها تدشين تطبيقات عامة في مكافحة الأعشاب الضارةِ الطُفيليةِ التي تسبب مشكلات وخسائر فادحة في المناطق الزراعية مثل جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وحتى في مناطق أوروبا الشرقية.

ونوه بأنه أعد خط إنتاج كامل بجامعة المنصورة لإنتاج المبيد الحيوي عالي الكفاءة من جراثيم سلالة فطرية شديدة التخصص على هالوك الفول باستخدام تقنية إنتاج الباستا، متابعا "لأنه لا توجد في الأسواق حتى الآن مبيدات حيوية لمكافحة الهالوك فإن هذا المبيد يعد سبقًا وفكرًا مبتكرًا للتعامل مع هذه المشكلة الملحة والتي تسبب خسائر اقتصادية باهظة بتقديم تقنية رخيصة وآمنة لمكافحة حشيشة الهالوك".

ويطمح شبانة أن يسجل المبيد الحيوي المبتكر في براءات الاختراع وإنتاجه وتوزيعه في مصر والدول التي يمثل فيها هالوك الفول والبقوليات مشكلة كبرى، نظرًا لأن هذا المبيد الحيوي سوف يمكن المزارع من التغلب على مشكلة هالوك الفول التي هي السبب الرئيسي في عزوف المزارعين عن زراعة الفول في مصر، وذلك لأن بذور هالوك الفول تكمن بأعداد ضخمة في التربة وتبقى حية لمدة تصل إلى 20 عامًا ولا تنبت إلا عند زراعة الفول (النبات العائل).

وسجل الدكتور ياسر شبانة اثنين من براءات الاختراع في الولايات المتحدة، بابتكار تقنية جديدة لإنتاج لقاح فطري أكثر فتكاً وأرخص في تكلفة الإنتاج، والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضاً في إنتاج فطريات مقاومة حيوية أخرى على المستوى التجاري.