الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز.. واستنبطنا أنواعا جديدة من الفول

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز وكان يتم تصديره ولكن نتيجة لمحدودية المياه فكانت السياسة العامة للدولة بخفض المساحات زراعته بسبب تحديات سد النهضة.

وأضاف "سليمان" خلال حواره ببرنامج، "هذا الصباح"، المذاع على فضائية، "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية، خلود زهران، أننا لدينا أيضا اكتفاء ذاتي من الفول البلدي، ويمكننا تحقيق الاكتفاء من موسم زراعي واحد، "كل اللي طالبينه من الفول البلدي 320 ألف فدان يدوني 480 ألف طن محتاجينه".

وأوضح أنه تم تقليص مساحة زراعة الفول البلدي من 320 ألف فدان إلى 97 ألف ثم ارتفعت من جديد تدريجيا لتصل إلى 120 ألف فدان بإنتاجية 180 ألف طن تقريبا، ويرجع ذلك لفتح باب استيراد أصناف أقل جودة في موسم زراعة الفول وأرخص بينما المنتج المحلي سعره مرتفع فأدى إلى عزوف المواطنين عن شرائه وبالتالي زراعته، كما أن الأصناف الموجودة حساسة لـ"الهالوك".

وتابع أن الهالوك هو عبارة عن "حشيشة" تهاجم الفول وتقضي عليه، لافتا إلى أن الوزارة مع مركز البحوث والمنظومة البحثية نجحت في استنباط جديدة تتحمل الهالوك ومقاومة لكل الأمراض، مؤكدا على أن الفول من أسهل المحاصيل التي يمكن من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتي.