وزير إيطالي سابق: لا أحد في الاتحاد الأوروبي قادر على ردع أردوغان

قال وزير الخارجية الإيطالي السابق، فرانكو فراتيني، إنّه لا يوجد قادة أقوياء في الاتحاد الأوروبي، قادرين على الوقوف في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد تعبيره.

واعتبر فراتيني في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية، أنّ إيطاليا تفتقد لقيادة سياسية، مضيفا: "كوني كنت نائب رئيس المفوضية الأوروبية قبل سنوات، فأنا مضطر للقول إنّني لا أرى قادة حقيقيين وأقوياء في الاتحاد الأوروبي، قادرين على القول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: كفا، كفا عم يفعله في منطقة شرق المتوسط، وكذلك في مسألة التصعيد العسكري في ليبيا وغيرها من الأمور".

ودعا وزير الخارجية الإيطالي السابق، فايز السراج إلى وقف الهجمات العسكرية، مشددا على ضرورة العودة إلى الحوار، للتوصل لاتفاق يفضي بوقف إطلاق النار في ليبيا .

وتابع: "أعتقد أنّ الموقف الإيطالي يجب أن يتغير، وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، الذي يزور عددا من الدول في المنطقة، عليه بداية أن يتعاون بشكل جيد مع مصر ودول الخليج، وروسيا، حتى يتمكنوا من حثّ فايز السراج، على وقف الهجمات العسكرية، والعودة مجددا إلى الحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وتلقت تركيا في الساعات القليلة الماضية رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، إذ دعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.