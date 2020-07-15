بينها طب وزراعة وهندسة.. 15 تخصصا جامعيا مطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة

اعلن اللواء دكتور أحمد ابراهيم عن التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة وهى مجموعه الطب ..الطب البشري من الحاصلين علي درجه الدكتوراه او الماجستير في تخصص نفسيه وعصبيه وكلي وصدر وجهاز هضمي وانف واذن وعظام ورمد من الذكور والاناث وتخصص جراحه عامه وجراحه مخ واعصاب وجراحه قلب وصدر وجراحه عظام وجراحه مسالك وجراحه اورام واكفال وتجميل وقلب اطفال وجراحه قلب واوعيه دمويه ومسالك وتخدير وقلب ورعايه مركزه من الذكور فقط وتخصص باطنه وباطنه غدد وباطنه قلب وقسطره قلب والرعايات واورام وجلديه واطفال ونساء واستقبال ومعمل تحاليل واشعه وسمعيات ورعايه مركزه اطفال وامراض دم وقلب واوعيه دمويه من الاناث فقط وفي تخصص العلاج الطبيعى الحاصلين علي بكالوريوس عام من الذكور والاناث والدكتوراه او الماجيستير من الاناث فقط البكالوريوس من الذكور فقط وطب الاسنان من الحاصلين علي درجه الدكتوراه او الماجيستير من الذكور والاناث والحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط والحاصلين علي والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من كليه الصيدله للذكور والاناث والحاصلين علي بكالوريوس التمريض منالذكور والاناث والطب البيطري للحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط ومجموعه الهندسه نظام ٥ سنوات من الحاصلين علي البكالوريوس تخصص حاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوي وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا انتاج وهندسه طبيه وعمارهوبحريه ومدني من الذكور فقط والحاصلين والحاصلين علي البكالوريوس في الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الذكور والاناث

كما اعلنت اكاديميه الشرطه عن قبول الخريجين من كليات اقتصاد وعلوم سياسيه قسم احصاء من الذكور وفنون تطبيقيه تخصص طباعه اناث وتصوير ذكور وتربيه موسيقيه نوعيه تخصص موسيقي ذكور والمعهد العالي للسينما تخصص تصوير وصوت ومونتاج من الذكور وسياحه وفنادق من الذكور وكليه العلوم تخصص كيكياء عامه وميكروبيولوجي من الذكور واداب قسم مكتبات وعلم نفس واجتماع من الاناث وخدمه اجتماعيه من الاناث والزراعه قسم انتاج حيواني من الذكور وكليه الالسن تخصص انجليزي وفرنسي وترجمه فوريه من الذكور والاناث والسن لغات وترجمه تخصص انجليزي وفرنسي وروسي وعبري ولغات شرقيه وجمعيهم من الحاصلين علي درجه البكالوريوس والحاصلين علي الليسانس من كليه الحقوق ذكور فقط